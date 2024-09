Máxime Dominguez chega ao RJ e exalta torcida do Vasco: ‘Simplesmente incrível’

Meia suíço chega para reforçar o Cruz-Maltino para o restante da temporada; veja suas primeiras palavras pelo novo clube Crédito: Jogada 10

Novo reforço do Vasco, o meia Máxime Dominguez desembarcou na tarde desta quarta-feira (4) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – o Galeão. Em inglês, o suíço respondeu a jornalistas presentes no local, falando suas primeiras palavras como jogador cruz-maltino. Ele revelou que já conhecia o Vasco, citando até mesmo Romário, e afirmou estar ansioso para atuar ao lado dos torcedores, visto que assistiu vídeos da torcida em São Januário. Além disso, falou sobre suas posições preferidas em campo e até mesmo passou um recado aos “fãs” do clube. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Como foi a janela internacional do Vasco

Respostas de Máxime “É um clube incrível. Eu estou muito feliz de me juntar este clube incrível e histórico do Brasil. É o lugar do futebol, então estou muito feliz aqui”, disse. Ele também falou sobre as posições em que joga. Segundo o próprio, atua tanto na meia, quanto do lado do campo. “Eu posso jogar nas duas posições. No meio, pelo lado. Eu venho aqui para ajudar o time. O que eu precisar, vou fazer o meu melhor para ajudar o time”, afirmou.

Máxime respondeu sobre as emoções de pisar em solo brasileiro. Ele lembrou que o Brasil é o país do futebol e demonstrou sua ansiedade por atuar em São Januário. “É uma sensação maravilhosa. Vir para o Brasil, é como eu disse, é o país do futebol, vim com minha família. Só quero começar a jogar com estes torcedores incríveis. Eu vi uns vídeos do estádio (São Januário) e é simplesmente incrível. Mal posso esperar para começar”, revelou, antes de responder que já conhecia o Vasco: “Sim, ouvi antes. Clube do Romário, de ótimos jogadores. É um clube incrível no Brasil e eu mal posso esperar para começar.”

Por fim, ele mandou um rápido recado à torcida do Vasco. “Olá, torcedores do Vasco. Estou muito feliz de estar aqui e os vejo em breve no estádio!”, finalizou o suíço. Sexto reforço do Vasco na janela Máxime é o sexto reforço do Vasco na janela de transferências de meio de ano (a internacional fechou dia 2 de setembro). Além dele, chegaram Souza, Emerson Rodríguez, Philippe Coutinho, Jean David e Alex Teixeira. O suíço chegou proveniente do Gil Vicente-POR, com o Cruz-Maltino pagando cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,3 milhões na cotação atual) pelo jogador.