Luiz Henrique revela sonho de atuar com Vini Jr e apoio de Dorival: ‘Total confiança’

O Brasil tenta se recuperar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, agora sob a batuta do técnico Dorival Júnior. Na próxima sexta-feira (6), a seleção mede forças com o Equador, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. O atacante Luiz Henrique ressaltou que queria atuar ao lado de Vini Jr e o apoio do comandante nos treinos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um cara que eu não falei muito (Dorival Júnior), mas está me ajudando no dia a dia, me dá total apoio e passa total confiança para mim e para os companheiros. É um treinador excelente, que vai ajudar muito a gente e também vamos ajudá-lo”, explicou.