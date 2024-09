Luiz Henrique fala sobre recepção na seleção e disputa com Estêvão no ataque

Uma das principais novidades da lista de convocados do técnico Dorival Júnior, o atacante Luiz Henrique vive uma temporada mágica com a camisa do Botafogo. Durante a coletiva desta quarta-feira (4), o jogador não escondeu a felicidade de sua primeira convocação e falou sobre o momento da carreira e a disputa entre os titulares com Estevão, do Palmeiras, de apenas 17 anos.

“Minha chegada foi ótima, todo mundo me recebeu e me tratou muito bem. Estou me sentindo muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, Ela foi muito corrida, passei por muitas coisas, mas graças a Deus está dando tudo certo. Contente com tudo isso. No Botafogo, estou me sentindo em casa, contente demais, todo mundo me recebeu bem e me ajuda”, disse.

“Estevão é um moleque que tem um futebol excelente. Somos companheiros, quem for jogar, iremos nos apoiar uns aos outros”, completou.