Lecce firma parceria para aprimorar talentos do futebol brasileiro

Com ajuda de startup, clube oferece oportunidade para três jovens talentos brasileiros desenvolverem suas habilidades no país europeu Crédito: Jogada 10

A Footbao, startup de tecnologia esportiva com foco em identificar e promover novos talentos, anuncia uma parceria inédita com o Lecce, clube da Série A da Itália. A iniciativa usará a tecnologia da Footbao para encontrar três talentos brasileiros, encurtando o processo de seleção, e proporcionando a eles uma semana na Itália. Uma oportunidade única, portanto, para aprender sobre o futebol italiano e desenvolver suas habilidades no esporte. Assim, os jovens participarão de sessões valiosas de conhecimento e desenvolvimento prático recreacional em um clube da Série A italiana. Porém, sem quaisquer propósitos implícitos ou reais de seleção. Programas como estes são fundamentais para o desenvolvimento inicial de jovens talentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com uma combinação de mídias sociais, experiência mobile e Inteligência Artificial (IA), o processo de seleção acontecerá todo dentro do aplicativo da Footbao até o final de outubro de 2024. O Lecce tem uma longa história de conexão com o Brasil, onde 31 jogadores brasileiros defenderam a camisa da equipe italiana ao longo dos anos: nomes como Gabriel Strefezza, Marcus Diniz, Mazinho, Angelo e Fabiano Medina.

“Essa parceria com o Lecce, que oferece uma experiência de crescimento a jovens talentos brasileiros, está diretamente conectada ao propósito da Footbao.”, disse Nick Rappolt, diretor executivo da Footbao. “Estamos tornando o caminho de desenvolvimento de jovens jogadores mais acessível, usando a tecnologia para descobrir talentos, independentemente de onde estejam. Assim, podemos encurtar a jornada para futuras estrelas em todos os cantos do Brasil e do mundo”, acrescenta o CEO. Lecce entusiasmado com a parceria “Como clube, temos o prazer de poder contribuir para a acessibilidade e difusão do futebol italiano no Brasil, bem como promover nossa marca em diferentes mercados”, disse Sandro Mencucci, CEO do clube.

“A parceria com a Footbao nos permite oferecer aos jovens brasileiros, assim como aos nossos jogadores, uma oportunidade rica de colaboração cultural e técnica, e nos conectar com a comunidade brasileira de jovens entusiastas do futebol. É uma iniciativa realmente inovadora”, agrega o executivo. Tecnologia do Lecce para aprimorar talentos No centro dessa parceria está a plataforma tecnológica da Footbao. Ao aproveitar o potencial da inteligência artificial, visão computacional e o conteúdo gerado por usuários, a Footbao está revolucionando a maneira como os talentos do futebol são descobertos e desenvolvidos.

O aplicativo permite que qualquer talento envie vídeos mostrando suas habilidades. Estes vídeos são então analisados pela IA da Footbao. O sistema avalia indicadores-chave de desempenho como chute, drible, velocidade, agilidade e tomada de decisão, comparando-os com um amplo banco de dados de jogadores profissionais. Isso permite uma abordagem baseada em dados para a identificação de talentos, democratizando oportunidades para jovens em todo o Brasil. A tecnologia da Footbao não apenas simplifica o processo de seleção para os clubes, mas também empodera uma nova geração de entusiastas do futebol. Como participar Crie sua conta no aplicativo da Footbao, complete o perfil e suas habilidades futebolísticas até o dia 15 de setembro

Acesse a área de talentos e se inscreva na promoção-

Envie vídeos, de até 5 minutos, mostrando suas habilidades para que possam ser avaliadas

O time de especialistas da Footbao selecionará os 20 melhores talentos baseado nos vídeos acim

Em outubro, uma votação popular definirá os três talentos que participarão do programa, na Itália Os três jovens selecionados embarcarão em sua jornada italiana em novembro, com todas as despesas pagas pela Footbao. Os participantes devem ter 16 anos completos na data de embarque para a viagem. Sobre a Footbao: A Footbao é uma empresa de tecnologia esportiva que cria a plataforma para talentos do futebol em todo o mundo. Lançada no final de 2023 e com mais de 1 milhão de pessoas em nossas plataformas, nossa missão é capacitar a comunidade global de futebol de 5 bilhões com tecnologia, conectando-os de maneiras que só são possíveis agora. Nossa visão de longo prazo é democratizar o talento, sendo a principal plataforma de talentos do futebol, permitindo que a próxima geração de fãs e atletas mostre e compartilhe suas emoções, habilidades e paixão pelo jogo.