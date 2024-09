Kauã Elias supera Cano na artilharia do Fluminense em 2024

Germán Cano, que vive seu pior ano no time das Laranjeiras, está estagnado nos cinco gols em 2024. Assim, ao marcar diante do São Paulo, no último domingo (1º), no Maracanã, Kauã Elias o deixou para trás na artilharia do clube no ano (empatado com Lelê e atrás de Arias).

O jogador de 18 anos, aliás, ganhou a vaga de titular com o técnico Mano Menezes. Afinal, todos os seus seis gols foram sob o comando do treinador, que assumiu em julho, quando a equipe ocupava a zona do rebaixamento.

Seus gols contribuíram e muito para a saída do Flu do Z-4. Dessa forma, a equipe das Laranjeiras vem na segunda posição do returno do Brasileirão, com ótima campanha. São 72,2% de aproveitamento na segunda metade da competição, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos.

Confira a lista de artilheiros do Fluminense na temporada