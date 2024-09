Jogadoras da Seleção Brasileira feminina concorrem ao prêmio Bola de Ouro 2024

Medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira, a zagueira Tarciane, do Houston Dash (EUA), e a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, estão entre as candidatas ao prêmio Bola de Ouro 2024 do futebol feminino. O anúncio da premiação será no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na lista da revista France Football, responsável pela organização do evento, estão 23 nomes. Além das brasileiras, espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, que ganhou a última premiação, também está concorrendo.