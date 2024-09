Internacional contrata jogador de Gana para as categorias de base

Benjamin Arhin acertou com o clube gaúcho para atuar no sub-20 até 31 de janeiro de 2025. Há opção de compra caso aprove no período Crédito: Jogada 10

O Internacional anunciou nesta quarta-feira (4) a chegada de Benjamin Arhin para atuar no time sub-20 por empréstimo do Dansoman Wise XI FC até 31 de janeiro. Natural de Gana, o volante se preparará para a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se tiver boas atuações, poderá continuar no clube gaúcho. Benjamin, aliás, começou a ser observado pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) passou a observar Benjamin no ano passado, visando explorar o mercado africano em busca de jovens com potencial. Veja também: Internacional acerta a contratação do lateral-direito Braian Aguirre