Grêmio se mantém otimista sobre continuidade de Renato Gaúcho

Diretoria do Imortal acredita que ciclo do treinador no comando não se encerrou, apesar do possível interesse do Cruzeiro

A princípio, o Grêmio não se preocupa com uma possível saída do técnico Renato Gaúcho ao fim da temporada. Isso porque a diretoria do clube gaúcho se mantém otimista com a continuidade do profissional, pois acredita que o ciclo dele no comando não se encerrou. Ao jornalista Diogo Rossi, o presidente Alberto Guerra entende que o treinador segue como o nome ideal para o cargo no próximo ano.

Vale relembrar que o vínculo do técnico com o Imortal vai até o final de 2024. Mesmo com as especulações sobre o interesse do Cruzeiro, uma formalização de proposta ainda não ocorreu. Com a exposição do desejo do clube mineiro, o Tricolor Gaúcho acena com a formalização de uma oferta de renovação nos próximos meses. Para, posteriormente, Renato definir seu futuro. Por enquanto, o foco do comandante é engatar uma sequência de atuações positivas e regulares, principalmente para afastar a equipe do risco de retornar à zona de rebaixamento.