Gabigol, do Flamengo, exibe momentos da sua festa de 28 anos

Atacante do Flamengo, Gabigol fez 28 anos no dia 30 de agosto, mas comemorou com festa no início da semana; jogador publicou algumas imagens

O atacante Gabigol, do Flamengo, publicou imagens da sua festa de comemoração de 28 anos, realizada na última segunda-feira (02). Nos registros, o camisa 99 aparece ao lado de ex-companheiros, da família e também mostra o seu lado cantor.

As fotos exibem um Gabigol sorridente, inclusive com ‘dentes de prata’. Ele ainda exibiu momentos dançando e cantando durante a celebração. Nomes como Diego Ribas e Filipe Luís (atualmente técnico do sub-20 do Fla), ex-companheiros do atacante no Rubro-Negro, também estão presentes nos registros. Além deles, o cantores Jorge Vercillo e Falcão (ex-O Rappa) aparecem no carrossel exibido no Instagram.

A mãe do jogador, Lindalva Barbosa, ganhou destaque na postagem. Já Valdemir Silva, pai de Gabigol, fez uma publicação especial para o filho com fotos do evento.