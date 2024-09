Flamenguista quer mais atletas do Brasil na Seleção: ‘Focar no que temos aqui’

“Acho que as convocações de jogadores no Brasil foram justas, e acredito que precisa de mais. Tem alguns nomes da Europa que a gente não conhece, ou até conhece mas que joga em equipes que não são tão competitivos. E o Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Então acredito que tenha mais gás no Brasil que na Europa”, completou.

“Acho que a Seleção Brasileira tem que focar mais nos craques que temos aqui no Brasil. Claro que nomes como Vinícius Junior e Rodrygo tem que estar na lista. Mas a zaga do Brasil é muito fraca. Principalmente o goleiro, uma das coisas que deveria mudar. Então acho que essa reconstrução do meio de campo pra trás é importante”, disse Rafael, que prosseguiu.

Eu vim no hotel tentar autógrafo dos cria do Flamengo. Vini, Gerson, Pedro. Do Vini já consegui, falta do Gerson e do Pedro. Do Dorival também quero. Consegui do Endrick e do Bruno Guimarães. Minha escalação tem o Pedro de titular, Rodrygo e Vini de ponta e Brasa.

Por fim, Rafael ressaltou a importância da vitória na sexta para o Brasil ficar mais próximo de uma vaga na Copa do Mundo.

Espero que a Seleção volte reconstruída e construa um placar de 3 a 1 para conseguirmos nossa vaga na Copa do Mundo. Vai ser um gol do Pedro, um do Vini e outro do Rodrygo. Uma Copa do Mundo sem Seleção Brasileira não dá. A gente tem que voltar firme para conseguir essa vaga.