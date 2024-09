Fifa divulga logo e música oficial do Mundial de Clubes de 2025. Confira!

A imagem conta com as letras “C – W – C”, em um formato circular. Elas, aliás, fazem alusão ao nome da competição em inglês: Club World Cup, que em português significa Mundial de Clubes.

A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), a logo e a música oficial do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos. A imagem do torneio, que contará com 32 equipes, conta com um conceito minimalista, com inspiração na bola e na cultura do futebol.

“Que momento especial. Hoje lançamos a marca do novo Mundial de Clubes, o começo de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo vão competir nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo vão se encontrar no palco mundial e somente um será coroado campeão mundial”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Música oficial da competição

A trilha sonora oficial do Mundial de Clubes é “Freed from Desire”, da cantora e compositora italiana Gala Rizzatto.

Confira os times que estarão na competição

Dos 32 times que estarão nos Estados Unidos em junho e julho de 2025, apenas duas ainda não foram confirmadas. Essas virão do campeão da Libertadores deste ano (ou do ranking, caso o campeão já esteja na lista), e um representante do país-sede. Em resumo, o sorteio da fase de grupos acontecerá entre os dias 5 e 9 de dezembro.