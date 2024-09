Estádio do Internacional, Beira-Rio vai ganhar documentário sobre reconstrução

Pré-estreia ocorre na próxima sexta-feira (6), na própria casa do Colorado, e, no dia seguinte, será exibido ao público no SporTV

“O estádio Beira-Rio e o CT Parque Gigante contaram com mais de 600 profissionais trabalhando. A entrega de nossa casa foi muito importante, poder voltar ao nosso estádio, devolver para torcida o nosso campo, onde nosso time joga. O trabalho de toda a nossa equipe de profissionais nos traz muito orgulho”, festejou Victor Grunberg, vice-presidente do Colorado.

O Internacional foi uma das vítimas da tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio. O clube passou dias sem poder realizar os treinos do elenco em suas instalações no CT Parque Gigante, além não ter condições de mandar as partidas no Beira-Rio. Assim, o processo de reconstrução do estádio se tornará público, pois vai ganhar um documentário, o “Gigantes”. A pré-estreia exclusiva para convidados do Colorado ocorre no próprio palco, na próxima sexta-feira (6). No dia seguinte, será transmitido, às 22h (de Brasília), no SporTV.

Reabertura do estádio com gosto amargo

Os 70 dias sem jogos e o trabalho incessante de reconstrução estão documentados na obra com a direção do jornalista Daniel Marenco, a partir da ótica dos funcionários do clube. A abertura do Beira-Rio ocorreu no começo de julho, em um duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time enfrentou o Vasco, no dia 7 daquele mês, pela 15ª rodada do torneio.

A casa do Colorado foi reaberta após 70 dias, mas com um de sentimento de frustração, já que, naquela oportunidade, o Inter perdeu para o Cruz-Maltino por 2 a 1. Além disso, minutos antes da partida, houve uma homenagem aos funcionários que participaram do processo de reconstrução do Beira-Rio.

Internacional promoveu leilão de camisas

O uniforme para este compromisso em específico contou com um patch em comemoração ao retorno da equipe ao estádio. Trata-se de uma releitura do selo “O Gigante é pra já”, criado na década de 1960 pelo artista Gonza Rodríguez. O objetivo era incentivar os torcedores a auxiliar nas obras de construção do estádio. Posteriormente à partida, houve o leilão das camisas na plataforma “Match Worn Shirt”.