Douglas Costa cria conta no OnlyFans e vislumbra potencial da plataforma: ‘Alcance global’

Recém-chegado ao Sydney FC, o atacante confirmou a veracidade do perfil através de um comunicado enviado à imprensa

Douglas Costa, recém-chegado ao Sydney FC, se tornou o mais novo membro do OnlyFans. Em comunicado enviado à imprensa, o ex-Fluminense confirmou a veracidade do perfil e mostrou-se extasiado com o potencial de alcance da plataforma – também utilizada por outros atletas.

“Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global”, dizia um trecho da nota. Apesar de pertencer à turma dos ‘calouros’ na plataforma, Douglas Costa segue os passos não só de companheiros de time, mas de outros atletas. O ex-saltador de trampolim olímpico Matthew Mitcham, por exemplo, definiu a decisão de entrar para o aplicativo como ”óbvia”.

Os conteúdos do OnlyFans estão mais associados ao entretenimento adulto, mas em contrapartida tem tentado se tornar uma plataforma mais popular. A plataforma tem como ideia rivalizar com o Youtube e TikTok, por exemplo, com boa base de criadores para outros setores.