Dorival convoca João Pedro como substituto de Pedro na Seleção

Atacante do Brighton tem chegada prevista nesta quinta-feira (5) em Curitiba. Ele ganha nova chance na Amarelinha

O jogador, aliás, já tinha sido chamado por Fernando Diniz em 2023 e agora ganha nova chance com a Amarelinha. João Pedro de 22 anos, tem dois gols em três jogos na temporada europeia que começou em agosto. Revelado pelo Fluminense, ele despontou em 2019 com 10 gols e duas assistências em 37 jogos. Entre 2019 e 2023, atuou pelo Watford, da Inglaterra.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, definiu o substituto de Pedro, lesionado no treino desta quarta-feira, em Curitiba . O treinador convocou o atacante João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. Ele vai se apresentar ao plantel do Brasil já nesta quinta-feira (5/9) para iniciar os trabalhos.

Ele pode jogar como centroavante, mas também tem atuado um pouco mais recuado no ataque. Contudo, Dorival Júnior tende a iniciar a partida desta sexta-feira com Endrick, do Real Madrid.

Na sexta-feira (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em seguida, na terça-feira (10), a Seleção joga contra o Paraguai, em Assunção. O Brasil é o sexto colocado das Eliminatórias, com sete pontos. Os seis primeiros se classificarão à Copa de 2026, enquanto o sétimo disputará uma repescagem mundial.

