Diretoria do Atlético visita a Arena MRV; Decisão contra o São Paulo deve ser no estádio

Expectativa é que o jogo contra o São Paulo, no dia 12 de setembro, pela Copa do Brasil, aconteça na Arena MRV

Nesta quarta-feira (4), dirigentes e comissão técnica do Atlético foram à Arena MRV para acompanhar de perto as obras no gramado. O objetivo da visita foi realizar uma primeira avaliação das condições do local.

Participaram da visita o diretor de futebol Victor Bagy, o gerente de futebol Pedro Moreira e o auxiliar permanente Lucas Gonçalves.

Eles repassarão ao técnico Gabriel Milito as condições do gramado. Vale destacar que, nesta quinta-feira, os atletas também visitarão o estádio com o mesmo objetivo: avaliar as condições do campo.