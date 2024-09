Damían Suárez fala sobre a saída do Botafogo: ‘Decisão pessoal’

“Foi uma decisão pessoal. Tinha muita vontade de voltar ao futebol uruguaio, ainda mais ao Peñarol, que me abriu as portas e estou muito agradecido”, afirmou.

Damían Suárez chegou ao Botafogo no início da temporada. Neste período, atuou em 33 partidas pelo Alvinegro e contribuiu com duas assistências. Na terça-feira (3), o jogador despediu-se do clube carioca em suas redes sociais.

Damían Suárez, Botafogo e Peñarol

A relação entre Damían Suárez e o Alvinegro estremeceu no início no início do mês de agosto, quando o jogador, após treinar normalmente, alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para o jogo decisivo diante do Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, o lateral-direito afirmou que estava infeliz no clube e que não havia se adaptado ao Rio de Janeiro. No entanto, o jogador já tinha um acordo verbal com o Peñarol, e o Alvinegro ficou sabendo depois.