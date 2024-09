Curitiba é a nova tentativa da Seleção se reaproximar do torcedor

Brasil encara o Equador, no Couto Pereira e adeptos brasileiros faz demonstrações de carinho em passagem pelo Paraná Crédito: Jogada 10

O Brasil encara o Equador nesta sexta-feira (6), às 22h, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O palco: Couto Pereira, estádio do Coritiba. A Seleção Brasileira volta a atuar em Curitiba após 21 anos, em mais uma tentativa de se reaproximar do torcedor brasileiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última vez que a Seleção Brasileira jogou na capital paranaense foi em novembro de 2003. Na ocasião, empatou com o Uruguai por 3 a 3, em um jogo das Eliminatórias para a Copa da Alemanha, em 2006, realizado no Pinheirão. Agora, o curitibano vem tendo sua chance de reencontrar os atletas do Brasil após tanto tempo. E vem abraçando a delegação.

Nos primeiros dias, muitos torcedores estiveram presentes no entorno do hotel Bourbon, onde a Seleção Brasileira vai ficar durante seu tempo em Curitiba. Nas tentativas de tirar fotos e autógrafos, uma multidão tomou conta da rua Cândido Lopes, na tentativa de ao menos ver um jogador. Outros torcedores também estiveram presentes no CT do Caju, que pertence ao Athletico Paranaense, para tentativas de fotos e autógrafos. Contudo, estes em menor número, não tiveram tanto sucesso. Pode ser pouco, mas o mínimo contato do jogador com a torcida já mexe com a emoção do adepto brasileiro em Curitiba. Na cidade, é possível enxergar muito com a camisa amarelinha, ansiosos para o jogo desta sexta-feira.