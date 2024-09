Cuiabá x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Mesmo com a parada para Data-Fifa, o Brasileirão não vai parar complemetamente. Nesta quinta-feira (4/9), Cuiabá e Juventude fazem embate em duelo atrasado da 16ª rodada da competição nacional. O jogo será, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Os times, aliás, lutam contra o rebaixamento. Em pior momento, o Cuiabá está na 19ª posição, com 21 pontos somente. Do outro lado, o Juventude ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Corinthians, primeiro do Z4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O duelo entre Cuiabá e Juventude terá a transmissão do Premiere.