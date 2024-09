Corinthians contrata ex-Roma para a base com multa de R$ 250 milhões

Pedro Lopes é nascido em São Paulo, mas foi com dois meses de idade para Itália. Ele defendeu as divisões de base da seleção do país Crédito: Jogada 10

O Corinthians acertou, nesta quarta-feira (4), a contratação de Pedro Lopes, volante ítalo-brasileiro que estava na Roma e defendeu a seleção italiana de base. O jovem, de 18 anos, chega para o sub-20 do Timão e assinou por três temporadas, sem custo para aquisição dos direitos econômicos. A multa rescisória é de 40 milhões de euros (cerca de 250 milhões). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, o clube paulista assegurou 80% dos direitos econômicos do volante, segundo a rádio “Itatiaia”. A Roma mantém preferência na compra no futuro.

Pedro Lopes nasceu em São Paulo, porém foi muito novo para a Itália. Na Europa, foi convocado para o sub-15, sub-16 e sub-17 da Azzurra. A chegada do jogador faz parte de uma nova filosofia do Corinthians a partir desta temporada, com o investimento mais forte em jovens para as divisões de base. Dessa maneira, cerca de 50 atletas passaram a frequentar as categorias sub-17 e sub-20. LEIA MAIS: Corinthians lamenta morte do irmão de Félix Torres