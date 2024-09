Como foi a janela internacional do Vasco

Ao todo, foram 13 negociações, sendo seis chegadas e sete saídas. Com pouco dinheiro em caixa, o clube precisou de cautela para buscar os reforços, ao mesmo tempo em que negociava saídas a fim de abrir espaço na folha salarial – lembrando que ainda é possível haver negociações até o dia 9, quando fecha a janela nacional (jogadores sem contrato podem chegar também).

A segunda janela internacional de transferências está fechada. E como o Vasco se deu neste período, que foi de 10 de julho a 2 de setembro? O Jogada10 faz um balanço do agitado mercado vascaíno.

Dessa forma, seis jogadores chegaram ao Vasco durante a janela. Foram três crias da Colina (Souza, Philippe Coutinho e Alex Teixeira), além de três gringos. Os pontas Emerson Rodríguez e Jean David, além do meia Máxime Dominguez. O Cruz-Maltino só precisou abrir os cofres e pagar pelas transferências dos dois últimos. Jean veio proveniente do Toluca (MEX), enquanto Dominguez veio do Gil Vicente (POR).

Já Emerson Rodríguez chegou por empréstimo junto ao Inter Miami (EUA), enquanto Coutinho também chegou cedido por outro clube; o Aston Villa (ING). Souza e Alex Teixeira estavam sem contrato, assinando sem custos com o Gigante da Colina.

E as saídas?

Visando enxugar a folha salarial, o Vasco negociou alguns jogadores. Ao todo foram seis empréstimos e uma rescisão. Os jovens Lecce (goleiro) e Matheus Julião (lateral-esquerdo) não tinham espaço e saíram para América-MG e Santa Clara (POR), respectivamente.