Brasil x México (sub-20) Onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (5/9), às 18h30 (de Brasília), rolará um amistoso internacional entre as seleções sub-20 do Brasil e do México. Enfim, será o primeiro entre os dois selecionados, que voltarão a se enfrentar no dia 8, mais uma vez no mesmo estádio, a casa do Vasco, no Rio.

Onde assistir

O canal SporTV transmite o jogo a partir das das 18h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

O técnico Ramon Menezes vem treinando o grupo desde a segunda-feira. Ele usará este duelo contra um rival qualificado para buscar uma base para as próximas competições. Embora a escalação não tenha sido divulgada, alguns jogadores são presença certa no time titular, como o atacante Vitor Roque (ex-Barcelona e agora no Betis), que tem status de astro do grupo. Deivid Washington, do Chelsea, e Wesley (do Corinthians) devem formar o trio de ataque.