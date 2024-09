Bolívia x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Trata-se de uma estratégia para ver se a seleção consegue recuperar-se na tabela. Afinal, com apenas três pontos, ocupa o nono e penúltimo lugar (à frente apenas do Peru) e com pouca chance de garantir-se na competição que será nos EUA, México e Canadá (a América do Sul tem seis vagas diretas e o sétimo vai para uma repescagem). Assim, vai tentar, com a natural dificuldade de seleções jogarem nas alturas, obter os três pontos. Apesar de todos os problemas políticos e econômicos que o país vive – a Venezuela está bem melhor. Afinal, tem nove pontos, em quarto lugar e na zona de classificação.

Os grandes times e a seleção da Bolívia são temidos quando jogam em casa por apostarem na altitude de La Paz, 3.600 metros. Mas, desta vez, a coisa vai ser ainda mais complicada para o visitante: o selecionado boliviano resolveu jogar ainda mais alto. É o que vai acontecer nesta quinta-feira (5/9), às 17h (de Brasília) pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Afinal, pela primeira vez na história atuará no Estádio Municipal Villa Ingenio, em El Alto, que fica a 4.160m de altura.

Onde assistir

O canal SporTV4 transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como está a Bolívia

O técnico boliviano não é mais o brasileiro Antonio Carlos Zago. Em seu lugar entrou Óscar Villegas. Ex-treinador do Always Ready, o time que joga nas aluras de Los Altos, ele deve montar um time que tem como base a escalação do ex-comandante, mas com pequenas alteraçãos táticas. O grande mistério está no gol. Villegas vem preferindo Viscarra em vez do veterano Lampe. Na frente, Algarañaz deve ser o atacabnte de frente, com os dois Vaca (Henry e Ramino) o municiando.

Um dos alicerces da defesa boliviana, Marcelo Suárez, que joga no Always Ready e conhece bem a força de jogar num dos estádios mais altos do mundo, foi curto e grosso quando perguntado se não era uma temeridade um jogo em local acima de 4 mil metros.