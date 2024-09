Benfica está perto de acertar com técnico ex-Botafogo

Dessa forma, no clube da capital, o técnico faturou o título do Campeonato Português em 2018/19. Ele está sem clube desde que foi demitido pelo Botafogo, em outubro de 2023. Na ocasião, chegou para substituir o compatriota Luís Castro, que estava fazendo campanha avassaladora, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e foi seduzido pelo projeto do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

De acordo com o diário, os lisboetas têm a preferência por um treinador português. Outro fator que pesa a favor de Bruno Lage é que ele já passou pelo Benfica em outra oportunidade, tanto pelas divisões de base quanto no time profissional.

O Benfica segue à procura de um treinador desde a demissão de Roger Schmidt, no último sábado (31). Segundo o jornal português “A Bola”, o clube está próximo de fechar com Bruno Lage, que comandou o Botafogo na última temporada e não obteve sucesso.

Bruno Lage ficou à frente do Glorioso por apenas 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas. Quando saiu, o clube carioca havia sido eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana e já tinha visto a distância na ponta do Brasileirão diminuir para sete pontos.

Benfica está mal no Português

Na última sexta-feira (30), o Benfica voltou a tropeçar no Campeonato Português ao empatar, fora de casa, com o Moreirense em 1 a 1. Dessa maneira, a equipe soma apenas sete pontos em quatro rodadas, amargando a modesta sétima colocação. Por outro lado, viu o rival Sporting vencer o clássico com o Porto e disparar na liderança, com 12.

Na próxima rodada, o Benfica recebe, no Estádio da Luz, o Santa Clara, pela quinta rodada do Português. Assim, o jogo está marcado para sábado (14), às 16h30 (de Brasília).