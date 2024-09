Barcelona lança nova camisa com preço salgado; veja

Além da escolha da versão da camisa, o torcedor também pode acrescentar logos das competições e personalizar o modelo com nome e número de jogadores. O logotipo da Champions League e da LaLiga, por exemplo, sai a R$ 93 e R$ 31, respectivamente. Já a personalização com nome e número custa R$ 124.

Alguns nomes do atual elenco como Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Dani Olmo fizeram parte do material de divulgação do novo uniforme. A expetativa, agora, fica por conta da estreia do modelo.

Data Fifa pausa bom início do Barcelona

O Barcelona tem um início promissor com Hansi Flick no comando da equipe na La Liga. São 12 pontos em quatro jogos, ou seja, 100% de aproveitamento na competição. O próximo desafio será contra o Girona, no dia 14, posteriormente a pausa da Data Fifa.

