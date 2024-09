Atlético se reapresenta para setembro de decisões

Galo enfrenta o São Paulo, pela Copa do Brasil, e, na segunda parte do mês, terá o início da decisão da Copa Libertadores

Após três dias de descanso, o Atlético se reapresenta na tarde desta quarta-feira (4), na Cidade do Galo. Ao entrar no centro de treinamento do clube, os jogadores concentrarão suas energias nas decisões do mês de setembro.

O Galo está envolvido em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileirão, a situação não é das melhores; o time mineiro vê a possibilidade de conquistar um título como bastante remota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na próxima semana, no entanto, o Galo voltará suas atenções para a Copa do Brasil. No primeiro duelo, o time mineiro venceu o São Paulo, no Morumbis, por 1 a 0. Ainda não está definido o local da partida do dia 12 de setembro.