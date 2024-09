As opções do Flamengo no mercado para substituir Pedro

Rubro-Negro terá que buscar contratação de centroavante para temporada por causa da grave lesão do "Artilheiro da Reverência" Crédito: Jogada 10

Com a lesão no joelho do atacante Pedro na Seleção, o Flamengo terá que voltar ao mercado para contratar um centroavante para. O artilheiro do Rubro-Negro, aliás, só poderá entrar em campo novamente apenas em 2025. A equipe carioca segue viva em todas as competições e tende a correr atrás de uma opção livre no mercado, já que a janela de transferências se encerrou na segunda-feira (2). Diante disso, o Jogada10 lista algumas opções no mercado para o Rubro-Negro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Memphis Depay Depay já virou alvo do Flamengo, de acordo com “O Gol”, e pode receber proposta da equipe rubro-negra. O holandês ganhou força física nos últimos anos e acabou se transformando em centroavante. O atacante está sem clube desde julho, quando encerrou vínculo com o Atlético de Madrid. O Corinthians também tem interesse em contratar ele.

Martial O centroavante, questionado pelos torcedores do Manchester United, também pode aparecer no Rubro-Negro. São 317 jogos, 90 gols, 47 jogos (além de passagens por Monaco, Sevilla e Lyon) e cinco troféus com a camisa dos Red Devils. Benedetto Aos 34 anos, o atacante Benedetto também pode pintar na lista do Fla. O argentino esteve perto de acerto com o Grêmio, mas a negociação não se firmou. Agora, o atacante também pode entrar na mira rubro-negra, já que conhece o futebol-sulamericano, e pode ter a oportunidade de conquistar sua primeira Libertadores na carreira.

Choupo-Moting Com passagens por Bayern e PSG, o camaronês Choupo-Moting pode ser uma ótima opção para revezar posição com Gabigol e Carlinhos. Aos 35 anos, pode oferecer uma característica mais fixa na posição central, semelhante a Pedro, com menos mobilidade, sem alterar tanto a forma de jogar com Tite. Mariano Díaz O dominicano tem uma história com o Real Madrid. Ele chegou a vestir a camisa 7 após a saída do astro Cristiano Ronaldo do clube merengue. O atacante passou muito longe de ser o substituto do português, mas marcou momentos e empilhou taças. Na última temporada, atuou pelo Sevilla e conseguiu aparecer em momento decisivos. Dele Alli A carreira de Dele Alli, que um dia foi considerada uma das mais promissoras da Inglaterra, enfrenta um momento de grande incerteza. O meia, aliás, brilhou com a camisa do Tottenham e da seleção inglesa. Ele, afinal, encontra-se sem contrato e em busca de uma oportunidade para se reerguer. Também pode aparecer como opção para o Fla.