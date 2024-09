Argentina x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5), pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). Na classificação, os donos da casa, atuais campeões da Copa América, ocupam a primeira posição, com 15 pontos. Em contrapartida, os chilenos, na oitava colocação, estão com apenas cinco.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.