Após mudança, affair de Rodrygo vai a jogo do Real Madrid acompanhada de familiar do atleta

Bruna Rotta deixou o Rio de Janeiro em junho para morar na Espanha com o jogador, com quem vive um romance desde o revéillon em Pernambuco

Depois de se mudar para Espanha, Bruna Rotta deu mais um passo adiante no relacionamento com Rodrygo Goes. A modelo acompanhou a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol, ao lado de uma familiar do atacante em um dos camarotes do Estádio Santiago Bernabéu.

Bruna Rotta esteve presente no estádio e acompanhou a partida ao lado de Thaynara Costa, parente de Rodrygo. Cabe destacar que no início do mês passado, a modelo havia publicado uma série de fotos do jogador e a família – inclusive com a irmã mais nova do brasileiro, Ana Julya.

O Real Madrid venceu o Betis por 2 a 0, como mandante, e chegou a oito pontos de 12 possíveis no Campeonato Espanhol. Os Merengues ocupam a segunda colocação, atrás apenas do Barcelona, que está invicto e com 100% de aproveitamento na competição.