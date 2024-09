Ancelotti e Guardiola concorrem ao Troféu de Técnico do Ano da Bola de Ouro

Comandantes do Real Madrid e do Manchester City estão entre os indicados na nova premiação da revista France Football

A revista France Football anunciou, nesta quarta-feira (4), os finalistas do Troféu de Técnico do Ano. Assim, ela pretende, a partir da próxima premiação, coroar o melhor treinador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro. Entre os seis concorrentes, estão o italiano Carlo Ancelotti , do Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City.



Além disso, completam a lista, o espanhol Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), o italiano Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luis de la Fuente (seleção da Espanha) e Lionel Scaloni (seleção da Argentina).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, a cerimônia acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O treinador da equipe merengue é um dos favoritos, visto que conquistou a Champions League novamente, assim como a La Liga, com boa vantagem sobre o rival Barcelona, e a Supercopa da Espanha.