Adson passa por cirurgia e desfalca o Vasco; veja prazo de retorno

Pela previsão do departamento médico do Vasco, Adson deve ficar fora por 10 a 12 semanas. Assim, ele voltará a ficar à disposição em meados de novembro, na reta final da temporada.

A princípio, ele e o clube optaram pelo tratamento conservador, mas o processo é mais longo e as chances de cicatrização total são menores. Como sente muitas dores no local, o jogador decidiu operar.

Em uma coletiva, após partida pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, revelou que o atacante jogou algumas partidas no sacrifício. No entanto, ele ficou fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em São Januário.

