Vasco não finaliza contratação de Ian Glavinovich por demora em documentação

Newell's Old Boys não envia documentação de zagueiro a tempo, e janela de transferência fecha na noite desta segunda

Apesar de ter chegado a um acordo para a contratação de Ian Glavinovich, o Vasco não terá o zagueiro, de 22 anos, ao fim desta janela de transferência. Afinal, o Newell’s Old Boys, da Argentina, não enviou a documentação do atleta a tempo para concluir o empréstimo e facilitar a inscrição. A informação é do jornalista Augustin Malvestitti, da TYC Sports.

A diretoria cruz-maltina aguardava o envio até o fim desta segunda-feira (2), algo que não aconteceu. O clube carioca, aliás, correu para solucionar as arestas da burocracia na reta final da janela, porém ficou sem o jogador, pelo menos nesta reta final de 2024.