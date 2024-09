Vasco atinge limite de estrangeiros; confira os nomes

Com chegada de Máxime Dominguez, Cruz-Maltino chega a nove jogadores de fora do país no elenco; número poderia ser maior

Com a contratação de Máxime Dominguez, o Vasco chegou ao limite de estrangeiros no elenco. Com o suíço, são nove jogadores de fora do país no plantel.

E o número poderia ser maior, caso a contratação de Ian Glavinovich (argentino) não fosse por água abaixo nas horas finais da janela, encerrada na última segunda-feira (2). Como sua chegada não se concretizou, o Vasco não precisa, então, se preocupar com o limite de estrangeiros.

