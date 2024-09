Três jogadores de futebol são presos no Panamá por suposta manipulação de resultados

Ttrês jogadores foram presos no Panamá sob suspeita de manipular resultados na Liga Panamenha de Futebol (LPF), a principal competição do esporte no país, segundo informou a Procuradoria-Geral nesta terça-feira (3). No entanto, os nomes dos jogadores e dos clubes envolvidos acabaram não sendo divulgados.

“Até o momento, dois jogadores da liga e um ex-jogador foram detidos”, anunciou a instituição em sua conta na rede social ‘X’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Essa operação começou após uma denúncia feita pela Federação Panamenha de Futebol contra jogadores que estavam manipulando resultados” na primeira e na segunda divisão da liga, explicou o procurador Emeldo Márquez, responsável pelo combate ao crime organizado.