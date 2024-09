Textor responde denúncia e pede sessão privada com STJD

Acionista da SAF do Botafogo foi denunciado pelo õrgão por uma série de ofensas e acusações sem provas de manipulação em jogos do Brasileiro

Denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, John Textor quer uma reunião privada com órgão. O acionista da SAF do Botafogo criticou a forma como assunto da manipulação de resultados aconteceu, anteriormente.

“O STJD ainda nunca conduziu uma investigação sobre os fatos da manipulação de jogos. E esta recente proclamação é apenas uma repetição das alegações irresponsáveis ​​anteriores de Marcelo Mauro (auditor), herdadas pelos novos membros do STJD”, explicou John Textor, à ESPN.