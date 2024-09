Técnico da Holanda barra atleta que acertou com clube saudita: ‘História encerrada’

“Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso”, disse o comandante.

“Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele podia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão”, acrescentou Koeman em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O Al-Ittihad anunciou a contratação de Bergwijn, que já disputou duas Copas na carreira, pelo valor de 25 milhões de euros (R$155 milhões). Com passagens por PSV e Tottenham, o atleta defendeu as cores do Ajax nas últimas duas temporadas.

Além disso, sua contratação também chamou a atenção por outro motivo. Afinal, o clube saudita tinha tudo acertado com o brasileiro Galeno, do Porto, mas desistiu da negociação no último dia de janela e preferiu a contratação do holandês. Os Dragões emitiram um comunicado oficial criticando a postura dos árabes.