Súmula de Corinthians x Flamengo cita expulsão de gandula por murchar bolas

Os últimos minutos do confronto entre Corinthians e Flamengo, na tarde de domingo (1), contaram com bastante tumulto. Após confusão entre os jogadores, o árbitro Ramon Abatti Abel expulsou Cacá, Yuri Alberto e Carlos Alcaraz. Mas, além dessas advertências, a súmula da partida detalha expulsões de dois gandulas por retardarem a reposição de bolas.

Segundo o árbitro, um dos gandulas estava “murchando a bola que estava em sua posse”. Como o Timão estava na frente no placar, a estratégia era demorar ainda mais o retorno da partida. Em algumas ocasiões do segundo tempo, jogadores do Flamengo alertaram Ramon Abatti Abel sobre as condições das bolas.