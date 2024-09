STJD julgará envolvidos por briga no clássico entre Palmeiras e São Paulo

Procuradoria marca data do julgamento de atletas, membros de comissão técnica, dirigente e clubes por confusão em campo

O clássico entre Palmeiras e São Paulo ainda não terminou fora de campo. Isto porque o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgará na sexta-feira jogadores, membros de comissão técnica e os clubes pelas confusões no jogo, em 18 de agosto, pelo Brasileirão.

A entidade denunciou quatro jogadores: Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor, do São Paulo, e Zé Rafael, do Palmeiras. Além deles, o auxiliar João Martins e o diretor Anderson Barros, ambos do Palmeiras.