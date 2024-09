São Paulo quase fechou com jogador de Seleção antes de Jamal Lewis

Tricolor estava próximo de acertar com lateral Wendell, do Porto, mas por problemas familiares, acordo acabou não acontecendo

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (2), a contratação do lateral-esquerdo Jamal Lewis, da Irlanda do Norte. Contudo, esteve próximo de acertar com outro jogador para o setor. De acordo com o jornalista PVC, em sua coluna no ‘Uol’, o Tricolor Paulista negociou a chegada de Wendell, do Porto.

O jogador disputou a última Copa América e também faz parte do elenco convocado por Dorival Junior para disputar as Eliminatórias da Copa 2026 com a Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, nesta Data-Fifa. As conversas estavam bem encaminhadas, mas por problemas familiares, o jogador decidiu ficar em Portugal.