‘Real Madrid’ chega, e Seleção tem elenco completo em Curitiba

Alisson, Bruno Guimarães e quarteto do clube espanhol chegaram nesta terça-feira e se junta ao restante do plantel para o duelo contra o Equador

A Seleção Brasileira está completa em Curitiba. Na manhã desta terça-feira (3), os últimos jogadores chegaram ao hotel onde a delegação está hospedada. Assim, o técnico Dorival Júnior tem o elenco completo visando a preparação para o duelo contra o Equador. As duas equipes se enfrentam na próxima sexta feira (6), às 22h, no Couto Pereira, estádio do Coritiba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na madrugada desta terça, Danilo, Beraldo e Marquinhos chegaram ao hotel. Já pela manhã, Alisson, Bruno Guimarães e o quarteto do Real Madrid, Éder Militão, Endrick, Vini Jr e Rodrygo, completaram a delegação.

Na chegada, Vini Jr foi um dos mais festejados junto com Bruno Guimarães. O volante é cria do Athletico Paranaense e ouviu gritos de “Saudades” e “volta” da torcida do furacão presente em torno do hotel.