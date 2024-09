Pedro cita disputa com Endrick e relação com Dorival: ‘Espero mais um ciclo vitorioso’

Convocado para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Pedro retorna à seleção brasileira para um novo ciclo. Assim, o jogador do Flamengo, que não integrava o grupo desde junho de 2023, nos amistosos Guiné e Senegal, sob o comando de Ramón Menezes, falou sobre o reencontro com Dorival Júnior e sua comissão técnica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Professor Dorival é um treinador excelente. Um cara muito experiente e consegue se ambientar muito rápido ao ambiente. Acredito que todos os jogadores já se sentem confortáveis com ele. Ele consegue deixar claro a ideia de jogo, algo importante porque temos pouco tempo de trabalho. Tenho certeza que iremos encontrar esse caminho. O professor vem trabalhando para isso. Com a qualidade dele, da comissão e a união com os jogadores, iremos conseguir os objetivos”, afirmou.