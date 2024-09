Na raça, Guarani derrota o Coritiba e respira na Série B

Bugre mostra a sua força dentro de casa e leva a melhor diante do Coxa no Brinco de Ouro da Princesa

Nesta terça-feira (3), Guarani bateu o Coritiba por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 24ª rodada da Série B. Os gols do Bugre saíram com João Victor e Gabriel Bispo. O Coxa descontou com Matheus Frizzo. O resultado deixa o time de Campinas com 21 pontos, mas na lanterna do torneio. O time paranaense é o 11º, com 33 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do torneio, o Guarani encara o América-MG, na Arena Independência. O Coritiba busca a recuperação diante do Novorizontino, no Couto Pereira.

O jogo

Os primeiros 45 minutos foram pouco agitados. Mesmo com a necessidade de buscar a vitória, o Guarani pouco fazia quando tinha a posse de bola. Enquanto isso, o Coritiba apenas ‘cozinhava’ o placar sem gols e não incomodava o goleiro Vladmir. Quando o empate parecia certo, o Bugre achou o seu gol. No cruzamento da No último lance da etapa inicial, o Bugre achou o seu gol. Luan Dias bateu cruzado e João Victor empurrou para a rede.