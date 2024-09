Mbappé cobra PSG por dívida de 55 milhões de euros

Kylian Mbappé e o PSG vão se reunir no próximo dia 11 de setembro perante a comissão jurídica da Ligue de Football Professionnel (LFP). Isto porque o atacante do Real Madrid entrou com uma reclamação na Federação Francesa e na UEFA para exigir o pagamento de salários e bônus que ele acredita estar em atraso, somando 55 milhões de euros. A informação foi divulgada pelo jornal francês ‘L’Équipe’.

Segundo a imprensa francesa, o valor reivindicado ao acionista majoritário do PSG, o ‘Qatar Sports Investments’, inclui o último terço de um bônus de assinatura, equivalente a 36 milhões de euros brutos (R$ 224 milhões), que Mbappé esperava ter recebido em fevereiro. Além disso, o atacante também espera receber os salários dos últimos três meses de contrato (abril, maio e junho) e um ‘bônus ético’ referente a esse período.

Essa situação pode afetar o PSG, já que a Liga pode decidir proibir o clube de contratar novos jogadores em caso de não pagamento. Além disso, o PSG corre o risco de perder sua licença Uefa, necessária para participar das competições europeias. Isto porque um dos requisitos é estar em dia com os pagamentos.