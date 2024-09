Luiz Henrique, do Botafogo, se emociona com primeira convocação

Atacante é um dos destaques do Glorioso nesta temporada e espera ser um dos novos rostos da Seleção Brasileira no novo ciclo Crédito: Jogada 10

Uma das novidades da lista de convocado do técnico Dorival Júnior, o atacante Luiz Henrique está onde sempre sonhou desde que chegou ao Botafogo. O jogador do Glorioso não escondeu a emoção com sua convocação e agradeceu a recepção da comissão e jogadores com sua primeira aparição com a amarelinha. “Essa chegada foi de emocionar. É um sonho estar vestindo a camisa da Seleção Brasileira, estar defendendo o meu país. Está sendo incrível estar com meus companheiros, com a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bem. Estou muito feliz e muito grato de estar na Seleção Brasileira”, disse Luiz Henrique. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos grandes incentivadores da carreira de Luiz Henrique foi seu pai, Luiz Carlos, que faleceu em dezembro de 2022. Assim, o jogador fez questão de lembrar dele em sua convocação.

“Todo jogador quer estar na Seleção Brasileira. Dedico esse momento ao meu pai. Ele sempre quis me ver jogar na Seleção Brasileira. Ele não conseguiu, mas sei que lá de cima ele está comigo. Consegui realizar o sonho dele, agora é continuar no foco e trabalhando”, completou. Luiz Henrique é destaque do Botafogo, e quem sabe da Seleção Com sete gols e quatro assistências, em 38 jogos, Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporada. Mas agora que repetir o bom momento com a Seleção Brasileira. “O recado que eu deixo, é que não vai faltar luta para a gente. Vamos lutar até o final e, se Deus quiser, vamos começar com vitória e continuar essa caminhada muito bem. Vão ser jogos muito difíceis, mas sabemos da nossa capacidade e do que a gente pode fazer. Vamos dar o nosso máximo para sair com a vitória nesses dois jogos”, finalizou o atacante.