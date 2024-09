Longo define acerto com São Paulo: ‘Sonho de criança’

Volante do São Paulo assinou contrato de empréstimo válido por um ano; Longo estava no Belgrano, da Argentina

O São Paulo acertou e anunciou a contratação do volante argentino Santiago Longo, que chega do Belgrano (ARG). O meio-campista não escondeu a felicidade do acerto com o Tricolor. Inclusive, ele afirmou que representar o time do do Morumbis era um sonho de criança.

Vale lembrar que Longo cresceu diante de um dos maiores times do São Paulo da história. Afinal, foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2005 e tri do Brasileirão entre 2006 e 2008. No período, o agora time de Santiago faturou ainda um Paulistão e alcançou a final da Liberta também em 2006.

“É um sonho de criança estar em um clube como este. Estou muito feliz com a oportunidade de jogar no São Paulo. Estou com muita vontade de iniciar os treinamentos e defender essa camisa”, disse o volante Santiago Longo.