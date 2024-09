Jogos na Arena podem ser trunfos do Corinthians para ficar na A

Se vencer todos os sete jogos em casa até o final do Brasileirão, Corinthians chegará aos 46 pontos, número que geralmente salva do rebaixamento

Mesmo após a vitória sobre o Flamengo, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão e com um jogo a mais em relação ao Fluminense e dois sobre o Grêmio. No entanto, ainda há (muita) luz no fim do túnel. Em meio a contas para ficar na Série A em 2025, o Timão pode se apegar a uma “simples”.

Com 25 pontos em 25 jogos, o Corinthians “precisa” fazer 45 pontos (portanto, mais 20) para se safar do rebaixamento. Como o Timão tem mais sete jogos como mandante, ‘basta’ vencer todas que chega aos 46. Vale lembrar que 45 pontos é o número que historicamente salva as equipes do rebaixamento.

Os sete jogos do Corinthians em casa serão contra Atlético-GO, em setembro; Inter e Athletico-PR em outubro; Palmeiras, Cruzeiro e Vasco em novembro e Bahia em dezembro. O calendário do Timão até o final do Brasileirão prevê ainda outra partida em São Paulo, contra o São Paulo, mas no Morumbis.