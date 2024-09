Jogador é agredido após publicar foto com a camisa do rival

O jogador Niklas-Wilson Sommer, do Nuremberg, da Alemanha, foi agredido por torcedores da sua equipe após publicar foto com a camisa do Bayern de Munique. O caso ocorreu na madrugada do último domingo (01), perto da casa do lateral.

Em sua conta oficial do Instagram, o jogador alemão compartilhou imagens do seu rosto ferido após as agressões. Além disso, Sommer afirmou que passa bem e agradeceu as mensagens recebidas.