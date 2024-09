Jogador do Flamengo sondou a possibilidade de jogar pelo Cruzeiro; descubra quem é

Empresário de atacante do Flamengo é o mesmo de meia do Cruzeiro e, assim, os dois lados tentaram uma negociação

Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, revelou que o atacante Michael, atualmente no Flamengo, considerou a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro em 2024. No entanto, um fator financeiro impediu a concretização do negócio.

Mattos explicou que, no momento, não era viável para o Cruzeiro assumir o custo de Michael, o que levou o jogador a optar pela transferência para o Flamengo.

“Mas são valores que fogem da realidade atual do Cruzeiro. Quem sabe no futuro o Cruzeiro vai ter, mais equilibrado, dívidas pagas, aí a gente pode pensar”, disse Mattos em entrevista ao canal do jornalista Jaeci Carvalho.