João Victor amplia lista de artilheiros do Vasco no ano; saiba

A “semana perfeita” do Vasco rendeu não só seis pontos no Brasileirão e vantagem rumo à semifinal da Copa do Brasil. Afinal, dos cinco gols marcados nos últimos três jogos (três triunfos em sete dias), quatro foram marcadores inéditos na temporada . Assim, já são 27 jogadores anotando gol pelo Cruz-Maltino em 2024 .

Puma Rodríguez (que anotou quatro gols em 2023) fez seu primeiro em 2024 com a camisa do Vasco. Foi em nova vitória por virada (mesmo placar) contra o Furacão, desta vez pela Copa do Brasil, na quinta (29). Hugo Moura, já nos acréscimos, marcou o da vitória, anotando, assim, seu primeiro tento pelo Gigante da Colina. Lembrando que ele já havia marcado no jogo de segunda-feira contra o ex-clube, mas em tento anulado pela arbitragem por impedimento de Vegetti.

Mais três dias depois e foi a vez do zagueiro João Victor desencantar. E não só pelo Vasco: contra o Vitória, ele marcou seu primeiro gol na carreira. Dessa forma, o Cruz-Maltino chegou aos 27 atletas com gols em 2024. Vegetti é, isoladamente, o artilheiro, com 17 bolas nas redes.

Veja a lista

Vegetti – 17 gols

David – 7 gols

Lucas Piton – 6 gols

Adson – 4 gols

Payet, Galdames, Leandrinho, Rayan e Mateus Carvalho – 2 gols

GB, Cauã Paixão*, Paulo Henrique, Puma, Victor Luís, Praxedes*, Estrella, Emerson Rodríguez, Orellano*, Hugo Moura, Sforza, Zé Gabriel*, Cauan Barros*, Maicon, João Victor, Léo, Capasso* e Lyncon – 1 gol

*Jogadores que já deixaram o clube