Inter anuncia novo auxiliar da equipe profissional

Além disso, clube revela mudanças na estrutura do departamento de futebol; saiba todas elas

Através de seu site oficial, o Inter anunciou mudanças na estrutura do departamento de futebol profissional e nas categorias de base do clube. Nesta terça-feira (3), o Colorado informou que Pablo Fernandez, treinador do sub-20, assumiu o cargo de auxiliar técnico fixo da equipe principal.

Reforçando, assim, a continuidade do trabalho e a integração entre os profissionais do futebol e a categoria de base. Com essa reestruturação, o Celeiro de Ases também promove alterações nos comandos técnicos das equipes das categorias de formação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, Éder Moraes, que anteriormente comandava a equipe sub-17, foi promovido a técnico da categoria sub-20. A mudança ocorre em um momento estratégico, com a equipe sub-20 iniciando a participação em competições importantes como a Copa FGF e o Gauchão.