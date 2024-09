Guillermo Varela é convocado pela seleção do Uruguai

Lateral-direito do Flamengo, Varela relatou, após a partida contra o Corinthians, no domingo, dores no quadril direito

Guillermo Varela, lateral-direito do Flamengo, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a Seleção do Uruguai, que tem jogos pelas Eliminatórias neste mês. O uruguaio, no entanto, se recupera de um problema no quadril direito, informado pelo clube carioca no domingo (1), após a derrota para o Corinthians.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Varela sentiu dores no quadril direito e apresentou limitação de movimento. Será reavaliado pelo DM rubro-negro”, publicou o Flamengo.